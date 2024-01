Le PSG et son stade : l’incertitude demeure

Le PSG ne déménagera pas au Stade de France. L’information peut rassurer les défenseurs d’une continuité historique, ancrée dans le Parc des Princes. Elle relance l’épineux dossier du rachat de ce dernier, que QSI trouve trop étriqué pour ses ambitions et son business plan. Sauf que la Ville de Paris ne s'achète pas aussi facilement qu'un club.

Le Stade de France est à vendre. Mais ce bien public, cédé en gestion à un consortium, et qui a coûté tellement cher au contribuable, possède quelques contraintes qui ont fait fuir les Qataris. Il doit malgré tout demeurer normalement l’antre naturelle ou logique des sélections nationales de football et de rugby. Dans ce cadre, le futur propriétaire aura à tenir compte des calendriers de la FFF et de la FFR. Au regard de l’investissement demandé, de tels impératifs ne convenaient apparemment guère au PSG, dont la motivation était de pouvoir enfin être seul maître en sa demeure. Peut-être aussi que, finalement, les problématiques d’accès à l’enceinte dionysienne et la bascule symbolique au-delà du boulevard périphérique ont refroidi les ardeurs des costards-cravates de la Factory. En se retirant des candidatures, le club parisien se retrouve quelque part à son point de départ. Car en face, la position de la Ville de Paris, emmenée par une Anne Hildago qui doit gérer la grogne de ses électeurs face aux désagréments dus au Jeux olympiques et paralympiques de 2024, n’a guère évolué. Elle ne risque pas de fléchir durant l’actuel mandat, en particulier en raison des équilibres internes de sa fragile majorité au Conseil de Paris.

La municipalité refuse donc toute idée de vente, mais affirme être prête à discuter sur d’éventuels travaux d’agrandissement. Un enjeu au centre des débats. Le bijou architectural du visionnaire Roger Taillibert doit être traité avec le respect du à ce symbole de l’avant-gardisme des années Pompidou (y compris le périphérique qu’il survole, et qui de fait rend délicat tout travaux d’ampleur). Ce « patrimoine exceptionnel des Parisiens » selon le propos de la maire ne peut être bardé ni abandonné. Son interlocuteur, QSI, a de nombreux cartons qui s’entassent dans ses bureaux avec un projet pour un Parc frôlant les 60 000 places (contre 48 000 aujourd’hui), avec des montants estimés autour des 500 millions (qui serait amortis par l’augmentation de la billetterie et des partenariats), en plus des 75 millions déjà déboursés. Dans ce cadre, le bail emphytéotiqu

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com