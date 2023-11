Le PSG et Manchester City bonnets d’âne du jeu direct en Europe

Du petit lait pour les haters.

Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES propose ce mercredi de se pencher sur la notion de jeu direct, soit le degré de construction de jeu par une équipe avant de marquer. Pour ce faire, le centre de recherche a croisé les données physiques et tactiques du site SkillCorner avec les données techniques du site Wyscout. Exprimé en base 100 et d’après les données de 27 championnats du monde entier (le Big 5 + une sélection de ligues européennes + une sélection du reste du monde (États-Unis, Mexique, Argentine…), l’indice de jeu direct se calcule (attention, c’est technique) « en multipliant la fréquence des sprints par joueur (au moins 0,7 seconde à plus de 25 km/h) en phase de possession (projeté sur 90 minutes) et la part des appels pour des passes dans l’espace ; divisé par le nombre de kilomètres parcourus par la balle en possession, un indicateur résultant de la multiplication entre le nombre et la longueur moyenne des passes réussies. » …

JD pour SOFOOT.com