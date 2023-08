information fournie par So Foot • 02/08/2023 à 01:02

Le PSG et Dembélé, une liaison dangereuse

Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé devrait devenir un joueur du PSG cet été. Après plusieurs rendez-vous manqués, le mariage entre les deux camps est sur le point d'aboutir. Il suscite quelques espoirs, mais également des doutes légitimes quant à la réussite de l'attaquant de 26 ans dans le club de la capitale.

Cette fois, le feuilleton promet de ne pas être trop long. Sauf scénario improbable, ce qui n’est jamais à exclure quand on parle du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé sera un joueur du PSG dans les prochains jours, selon L’Équipe et RMC Sport. La rumeur menant à l’attaquant français avait de nouveau pointé le bout de son nez en fin de semaine dernière, elle serait désormais en passe de se concrétiser. Les dirigeants parisiens ont informé par courrier le FC Barcelone de leur intention de lever la clause de 50 millions d’euros ce lundi, ouvrant ainsi une période de cinq jours pour finaliser les contours du contrat avec le joueur et verser la somme aux Blaugranas .

Puisque rien n’est jamais simple avec le club de la capitale, il ne s’agirait que d’un filet de sécurité en cas d’échec dans les négociations avec le Barça pour parvenir à un accord en dehors du cadre de la clause libératoire, la solution souhaitée par Dembélé pour quitter proprement le club de ses rêves d’enfant, où il était arrivé en 2017 contre 135 millions d’euros. Après plusieurs rendez-vous manqués, notamment à l’époque où Leonardo courtisait l’international français, l’union entre le PSG et Dembélé semblait devoir arriver un jour. En attendant les derniers détails et l’officialisation, ce mariage suscite autant de curiosité que d’inquiétude.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com