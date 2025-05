Le PSG écrase le Paris FC et se qualifie pour la finale des playoffs

PSG (F) 3-0 Paris FC (F)

Après s’être fait battre aux tirs au but en finale de la Coupe de France, le PSG a pris sa revanche sur le Paris FC en remportant la demi-finale de l’Arkema Première Ligue ce dimanche au Parc des Princes (3-0). Dans un match où les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont semblé émoussées, le Paris Saint-Germain a pris les commandes de la partie dès la 2e minute. Suite à une erreur de communication entre Deja Davis et Chiamaka Nnadozie, Romee Leuchter en profite et crucifie la protière du PFC. Le PSG ne s’arrête pas là et profite du début de rencontre plus qu’emprunté de ses adversaires. Leuchter, encore elle, est proche d’inscrire un doublé mais après un petit pont sur Célina Ould Hocine son enroulé du droit (14 e ). Clara Matéo, nommée meilleure joueuse du championnat aux Trophées UNFP, tente de porter sa formation mais elle loupe l’égalisation sur un service de Melween N’Dongala.

L’inspiration géniale de Karchaoui

Si à la pause, le PSG n’a qu’un but d’avance, les joueuses de Paulo César vont mettre les bouchées doubles au retour des vestiaires et profiter d’une superbe inspiration de Sakina Karchaoui pour se rapprocher encore un peu plus de la finale : partie du côté droit, l’internationale française repique dans l’axe avant de tenter une frappe de loin qui surprend Nnadozie. Son cinquième but cette saison. En toute fin de rencontre, Korbin Albert, servie par l’excellente Leuchter, met fin aux maigres espoirs du PFC en croisant sa frappe à bout portant. Le Paris-SG rejoint l’Olympique lyonnais, triple tenante du titre, en finale des playoffs de Première Ligue. Rendez-vous le 16 mai prochain.…

TM pour SOFOOT.com