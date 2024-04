information fournie par So Foot • 03/04/2024 à 23:19

Le PSG écarte Rennes et rallie la finale de la Coupe de France

Le PSG a logiquement écarté le Stade rennais de son chemin (1-0) de la Coupe de France, avec un but de Kylian Mbappé. Les Bretons ont montré trop de limites pour inquiéter Paris, qui retrouve la finale pour la première fois depuis trois ans.

PSG 1-0 Rennes

But : Mbappé (40 e )

Il est toujours difficile, une fois le printemps passé, de penser à autre chose qu’à la Ligue des champions quand on s’appelle le PSG et qu’on ne s’est pas vautré en huitièmes de finale. Cela n’a pas empêché le club de la capitale de se rappeler que la Coupe de France est une belle compétition et un trophée qui lui échappe depuis deux saisons, pour livrer une prestation sérieuse face au Stade rennais (1-0), ce mercredi soir, en demi-finales. Les Bretons n’auront pas réussi à se sublimer pour rallier la finale, ce qu’ils avaient pris l’habitude de faire tous les cinq ans depuis 2009, laissant Paris prendre rendez-vous avec Lyon, le 25 mai prochain, à Pierre-Mauroy.…

