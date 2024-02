Le PSG dompte Lille

Mené d'entrée de jeu et sans Kylian Mbappé, resté sur le banc, le PSG n'a eu aucun mal à renverser Lille pour s'imposer (3-1), confirmer son règne sur la Ligue 1 et préparer idéalement la réception de la Real Sociedad mercredi. De son côté, le LOSC boucle une semaine ratée.

PSG 3-1 Lille

Buts : Ramos (10 e ), Alexsandro (17 e , C.S.C.) & Kolo Muani (80 e ) pour le PSG // Yazıcı (6 e ) pour le LOSC

Avant que la Ligue des champions et la double confrontation contre la Real Sociedad ne viennent hanter son actualité pour les trois prochaines semaines, le PSG a continué de faire sa loi sur la scène nationale en s’imposant à domicile contre Lille (3-1), ce samedi. Sans Kylian Mbappé, resté sur le banc tout au long de la rencontre, et avec une équipe remaniée ; ce qui n’aura toutefois pas permis au LOSC d’espérer mieux qu’une défaite après son élimination de la Coupe de France à Lyon trois jours plus tôt. Ce Paris Saint-Germain est bel et bien seul au monde en Ligue 1.…

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com