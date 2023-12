Le PSG cloue Nantes

Accroché jusque dans les dix dernières minutes malgré un bon Bradley Barcola, Paris a réussi à passer devant les Canaris (2-1) grâce à Randal Kolo Muani, qui retrouvait son ancien club.

PSG 2-1 Nantes

Buts : Barcola (41 e ) et Kolo Muani (83 e ) pour Paris // M. Mohamed (55 e ) pour Nantes

Randal Kolo Muani a respecté la tradition. Parti du FC Nantes pour l’Eintracht Francfort à l’été 2022, revenu en France un an plus tard du côté de la capitale contre plus de 80 millions d’euros, le feu follet de Villepinte retrouvait pour la première fois les Canaris sur le terrain, et il les a évidemment trahis. Entré à la 79 e minute, buteur quatre minutes plus tard (2-1, score final, 83 e ) grâce à sa nouvelle spécialité – une finition de renard dans les six mètres sur un second ballon –, RKM a sauvé le leader parisien d’une mauvaise passe, Nantes ayant tenu bon jusque dans les dix dernières minutes. Attention : mercredi au Westfalenstadion, ce seront encore des Jaunes en face, mais ils seront certainement plus redoutables.…

Par Jérémie Baron, au Parc des Princes pour SOFOOT.com