Le PSG avec Barcola, une défense à cinq du côté de l’OM

Surprises surprises !

Les compositions des deux équipes pour le Classique de ce soir – en clôture de la sixième journée de la Ligue 1 – ont été dévoilées. Et il y a quelques changements des deux côtés. Côté Paris Saint-Germain déjà : Luis Enrique a choisi d’aligner Randal Kolo Muani devant, aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Mais la surprise vient du milieu de terrain où Bradley Barcola, un cran plus bas donc que sa position habituelle, est préféré à Vitinha. Côté OM, l’entraîneur intérimaire Jacques Abardonado a opté pour une défense à cinq, comme prévu, et un duo offensif composé de Pierre-Emerick Aubameyang et de l’ancien attaquant de Braga, Vitinha.…

MD pour SOFOOT.com