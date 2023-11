Le PSG annexe Monaco

Porté par un brillant Ousmane Dembélé, buteur et présent sur trois des quatre buts parisiens, le PSG s'est offert un beau succès face à l'AS Monaco en ouverture de la treizième journée de Ligue 1 (5-2). Une bonne manière de préparer la réception de Newcastle ce mardi en Ligue des champions.

PSG 5-2 Monaco

Buts : Ramos (18 e ), Mbappé (39 e ), Dembélé (70 e ), Vitinha (72 e ), Kolo Muani (90 e +7) pour le PSG // Minamino (22 e ), Balogun (76 e ) pour l’AS Monaco

Il fallait bien qu’il arrive un jour, ce match plein d’Ousmane Dembélé au PSG. Sur la bonne voie avant la trêve, le meneur de jeu et ailier droit parisien a régalé le Parc des Princes ce vendredi soir face à Monaco. Un festival de percussions, de dribbles, de passes et de tirs qui a permis au Paris Saint-Germain d’enchaîner un large sixième succès de rang en Ligue 1 et de provisoirement prendre quatre points d’avance sur l’OGC Nice et six sur son adversaire du soir. Une bien belle soirée, en somme.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com