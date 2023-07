Le PSG a répondu à Kylian Mbappé dans une lettre

L’Équipe dévoile ce jeudi soir un nouvel épisode du feuilleton entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, au sujet de la prolongation – ou non – du génie français dans la capitale. Après la lettre du joueur envoyée mi-juin (même si datée de juillet 2022) à son club, dans laquelle il annonçait son souhait de ne pas activer l’option d’un an supplémentaire de son contrat, Paris lui a répondu ce lundi 3 juillet, rapporte le quotidien sportif. Le PSG parle « d’énormes préjudices » et des « dommages causés » par l’envoi de cette lettre et son dévoilement dans la presse. Il souligne aussi « un manque de sincérité de cette position » .…

JB pour SOFOOT.com