26/07/2023

Le propriétaire de Tottenham poursuivi en justice

Le coup de pression à Harry Kane ne pouvait pas rester impuni.

Joe Lewis, le milliardaire propriétaire de Tottenham, a été inculpé de délit d’initié aux Etats-Unis, a annoncé le procureur du district sud de New-York dans une vidéo publiée sur Twitter. Âgé de 86 ans, il est accusé d’avoir « orchestré un stratagème » , de fraude boursière entre 2013 et 2021. « Pendant des années, Joe Lewis a abusé de son accès aux conseils d’administration des entreprises et a fourni à plusieurs reprises des informations privilégiées à ses partenaires, à ses assistants personnels, à ses pilotes privés et à ses amis » , avance le procureur chargé de l’affaire, Damian Williams.…

