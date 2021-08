Le prochain Web Summit se tiendra de nouveau à Lisbonne en présentiel

La conférence destinée aux entrepreneurs et aux investisseurs des nouvelles technologies aura lieu du 1er au 4 novembre à l'Altice Arena. "Un millier d'orateurs" sont annoncés.

Le fondateur et CEO de Boston Dynamics Marc Robert fait une démonstration lors du Web Summit 2019, à Lisbonne. ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La grand-messe de l'économie numérique fera son retour dans la capitale portugaise pour sa prochaine édition après avoir dû se tenir en virtuel l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19. Le prochain Web Summit aura ainsi lieu du 1er au 4 novembre à l'Altice Arena de Lisbonne, en présentiel, ont annoncé les organisateurs mercredi 11 août. "Nous ne pouvions êtres plus enthousiastes à l'idée de revenir de manière présentielle", s'est félicité Paddy Cosgrave, fondateur de cet important salon des start-up et des nouvelles technologies, organisé depuis 2016.

La conférence destinée aux entrepreneurs et aux investisseurs des nouvelles technologies attend "un millier d'orateurs, 1.250 start-up environ, 1.500 journalistes et plus de 700 investisseurs", soulignent les promoteurs de cette initiative. La participation de la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, l'international espagnol de football Gerard Pique, plusieurs membres du gouvernement portugais, Brad Smith, le président de Microsoft ou encore l'actrice américaine Amy Poehler figurent parmi les premiers participants dont les noms ont été dévoilés.

L'édition 2020 du Web Summit, qui s'est tenue en décembre dernier, avait été totalement virtuelle en raison du risque posé par la pandémie de Covid-19. L'événement avait rassemblé quelque 104.000 participants en ligne selon les organiseurs.