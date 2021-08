"Le principal problème de l'économie française c'est le recrutement", estime le Medef

Selon le syndicat patronal, qui fait sa rentrée cette semaine, "le principal problème, ce n'est pas la pandémie".

Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, le 6 juillet 2021. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le Medef fait sa rentrée mercredi 25 et jeudi 26 août lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), avec des débats centrés autour des libertés menacées, que ce soit pour des raisons sanitaires, climatiques, politiques ou commerciales. Habitué de l'événement, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire prendra la parole après l'allocution d'ouverture du président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton interviendra également, au moment où "on voit se dessiner une montée des protections, tarifaires ou non tarifaires, et une reprise en main notamment en Chine mais aussi aux Etats-Unis avec le 'America First' de Trump, qui n'a pas complètement disparu avec Biden", a également indiqué Geoffroy Roux de Bézieux.

La fragilisation du libre-échange n'a toutefois pour l'instant pas empêché l'activité en France de rebondir pour frôler son niveau d'avant-crise, après une chute historique de 8% du PIB en 2020. "Aujourd'hui, le principal problème de l'économie française, ce n'est pas la pandémie, même si certains secteurs restent touchés, c'est le recrutement. On se retrouve exactement comme en février 2020", constate le président du Medef.

L'heure de la fin du quoiqu'il en coûte a pour lui sonné, même s'il faut faire du sur-mesure pour les quelques secteurs ou zones géographiques qui souffrent encore, comme les hôteliers parisiens dépendant d'une clientèle internationale, les salles de sport ou les voyagistes. Une réunion est prévue lundi 30 août à Bercy sur une éventuelle prolongation de certaines aides.

Une journée consacrée à la francophonie

En préambule de ces deux jours de débats se tient ce mardi 24 août une journée consacrée à la francophonie. Objectif : "essayer de créer des courants d'affaires entre les pays francophones". Des dirigeants et 450 entrepreneurs de 31 pays sont attendus.

"L'export est très protecteur pour nos entreprises en cette période de Covid. On fait tout pour leur trouver des débouchés à l'international : l'espace francophone est un marché", a expliqué dans Les Echos Fabrice Le Saché, vice-président de l'organisation patronale, avant d'ajouter : "On veut recréer une francophonie économique autour des entreprises". "Le meilleur dénominateur commun entre des économies hétérogènes, ce sont les rencontres d'affaires. On fera un bilan sur les contrats signés à la fin. L'objectif est d'annualiser ces rencontres", a-t-il souligné.

L'opération vise également à relancer l'attractivité de l'espace francophone, alors que certains pays comme le Gabon songent à aller voir ailleurs. "Certains pays d'Afrique centrale pensent au Commonwealth : il faut leur faire une proposition de valeur ajoutée. C'est aussi une question pour l'avenir de notre langue. Pourquoi les gens vont-ils apprendre le français ? Uniquement si c'est utile, si cela leur permet de trouver un emploi, de faire des affaires", a poursuivi Fabrice Le Saché.

Fin 2020, Team France Export, dispositif public d'accompagnement des entreprises à l'international, notait que l'exportation était restée le premier moteur de développement des ETI et PME françaises pendant la crise, avec 66% de leur croissance. Selon l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), 16% du PIB mondial est réalisé par ses 49 membres. Les bénéfices de la francophonie sont toutefois mal établis.