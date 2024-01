Le Prince Albert II de Monaco sera « attentif au profil du nouvel actionnaire » de l’ASM

Y’a-t-il plus respectable qu’un oligarque russe ?

Dans une information révélée par Les Échos et L’Équipe , on apprend que Dmitri Rybolovlev, actionnaire majoritaire de l’AS Monaco (66,67%) depuis 2011, serait prêt à vendre ses parts dans le club. Depuis cette annonce, le Prince Albert II, a précisé au média local Monaco-Matin être « très attentif au profil du nouvel actionnaire. » Lui-même actionnaire minoritaire du club derrière Rybolovlev (33,33%), le Prince n’envisage pas d’augmenter sa participation mais plutôt « d e rester dans cet ordre de grandeur. » Il a tout de même confirmé « avoir échangé avec l’entourage » de l’oligarque, mais pas directement avec le dirigeant Russe . Enfin, Albert II a conclu en assurant que « si nouvel actionnaire il y a, il faut un certain profil, quelqu’un de solide et respectable . Nous serons très attentifs sur ce point. » …

QF pour SOFOOT.com