Le président du Torino s’emporte contre son coach Ivan Jurić, au sujet de sa prolongation

L’amour a ses raisons que Le Caire ignore.

Comme rapporté par les médias italiens ce samedi, Urbano Cairo, le président du Torino, a pris un malin plaisir à faire redescendre son coach, Ivan Jurić, d’un étage, après que celui-ci ait organisé une conférence de presse improvisée pour clarifier son avenir dans le Piémont : « Jurić a dit qu’il voulait rester ? Je m’en fous, en fait. On s’en fout qu’il soit prêt à renouveler son contrat. On en a assez parlé, ça suffit. J’aime Jurić, je le respecte beaucoup mais dans la vie on peut aussi vivre l’un sans l’autre. Qui l’a signé ? Et surtout qui lui donne 2 millions par saison ? Qui l’a soutenu le plus quand il était en difficulté ? Moi. Qui respecte Jurić plus que moi ? On parle vraiment trop de ce renouvellement potentiel. » …

AL pour SOFOOT.com