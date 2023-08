Le président du FC Martigues adresse une lettre ouverte à la FFF

Et toc, il n’y a pas que les clubs qui jouent la coupe d’Europe qui peuvent se plaindre.

Avec seulement 18 clubs en National, la troisième division ne compte que 34 journées et, malgré ça, la Fédération française de football arrive à faire des mécontents au niveau du calendrier. Le FC Martigues se sent lésé et l’a fait savoir ce jeudi à travers une lettre acerbe écrite par son président, Alain Nersessian. Après avoir débuté leur saison le lundi 14 août face à Nîmes (1-1), alors que toutes les autres rencontres s’étaient jouées trois jours plus tôt, les Sang et Or avaient rechaussé les crampons dès le vendredi suivant. Une situation qui va se répéter entre le lundi 4 septembre, face au Red Star, et le vendredi 8, sur la pelouse de GOAL FC.…

EL pour SOFOOT.com