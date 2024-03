Le président de la DNCG met en garde les clubs français sur la gestion de leurs effectifs

Quoi ? Le football français en crise ?

S’il est moins important que l’an passé (601 millions d’euros un an plus tôt), le déficit global des clubs de Ligue 1 (273 millions) et de Ligue 2 (8,5 millions) est chiffré à près de 282 millions au mois de juin 2023. Dans un entretien accordé au quotidien L’Équipe, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler s’est permis de rappeler à l’ordre les clubs français, indiquant qu’ils n’investissent pas bien, ou du moins que « le coût des effectifs est trop important par rapport à leurs performances ». Autrement dit, les performances européennes de nos clubs ne sont pas assez bonnes d’un point de vue sportif pour s’assurer d’avoir un bilan comptable chiffré à plusieurs millions. L’intéressé ajoute qu’ « à performance égale, les masses salariales en France sont plus élevées qu’en Italie, en Allemagne et même en Angleterre. » …

