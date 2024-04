Le président de la commission fédérale de l'arbitrage regrette l’absence de Stéphanie Frappart à l’Euro

Frappart sur la touche.

L’UEFA a annoncé ce mardi la liste des arbitres retenus pour donner les coups de sifflet du prochain Euro. Parmi les dix-neuf arbitres centraux choisis, on retrouve deux Français, avec François Letexier et Clément Turpin. Pourtant pressentie pour prendre part à la compétition, Stéphanie Frappart n’a finalement pas été retenue. En 2021, elle était devenue la première femme à faire partie du corps arbitral d’un Euro, officiant notamment en tant que quatrième arbitre lors du match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie. Elle avait aussi dirigé un match entre l’Allemagne et le Costa Rica lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.…

FL pour SOFOOT.com