Le président de Grenoble revient sur l’affaire Tell et tacle l’UNFP

Mad Max.

Tandis que la saison de Ligue 2 reprend ce samedi avec un Saint-Étienne-Grenoble en ouverture, Max Marty, le président isérois, a pu revenir, au micro de beIN Sports, sur la polémique qui a accompagné le licenciement de Jordan Tell. L’attaquant a été viré par le GF38 il y a une semaine pour avoir disputé la Gold Cup avec la Guadeloupe, plutôt que de revenir à l’entraînement comme prévu le 27 juin. « Il jouait une compétition qui est officielle mais avec une sélection qui n’est pas enregistrée à la FIFA. C’est une sélection régionale. Si toutes les sélections régionales commencent à prendre des joueurs hors dates, on ne va pas s’en sortir. On a prévenu le joueur plusieurs fois » , a justifié le président grenoblois.…

