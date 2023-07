Le président d'Annecy continue le forcing pour être repêché en Ligue 2

Le feuilleton le plus long.

Les joueurs du FC Annecy ont repris l’entraînement ce samedi, dans un contexte forcément très particulier : en plein forcing pour être repêché en Ligue 2 après la relégation administrative du FC Sochaux-Montbéliard, le club savoyard – se sentant floué par l’affaire Bordeaux-Rodez et le maintien acquis par les Ruthénois grâce à une victoire sur tapis vert – essaie de se convaincre qu’il sera de la partie dans l’antichambre de l’élite, dans un mois. Trois jours après un communiqué lunaire dans lequel Annecy s’autoproclamait sauvé, le président Sébastien Faraglia en a remis une couche : « Les procédures sont en cours , a-t-il déclaré. On n’a pas changé de posture, on est droits dans nos bottes ! On sait où on va aller, on sait où on va atterrir surtout. On se prépare à démarrer une saison en L2. (Au sujet des commentaires à la suite du communiqué) Je ne suis pas surpris, parce que ç a manquait peut-être un peu de pédagogie, mais la situation est claire : il y a un club relégué. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la LFP. Tout le monde annonce Sochaux en National, donc, mécaniquement, on est le premier repêché. Pourquoi il n’y aurait pas de repêchage ? […] On a une saison à préparer, on a perdu suffisamment de temps à discuter de tout ça. On ira au bout de toutes nos actions, notre cause est juste, elle est reconnue de tous. On fera tout pour qu’Annecy démarre sa saison en Ligue 2 et on se prépare pour cela. Quand on annonce le renouvellement de Laurent Guyot (l’entraîneur) , c’est un signe fort. » …

JB pour SOFOOT.com