Le président d’Ankaragücü a démissionné

Elveda !

Après avoir agressé un arbitre ce lundi soir, le président d’Ankaragücü, Faruk Koca, a démissionné de son poste. L’ancien député de l’AKP – le parti du président Erdogan – avait frappé l’arbitre à l’issue de la rencontre de son équipe face à Rizespor, qui s’était soldée par un match nul (1-1). Après avoir été placé en soins, il est finalement sorti de l’hôpital et a été arrêté, consécutivement au mandat d’arrêt qui avait été émis à son encontre par la justice turque. Dans sa lettre de démission, relayée par Sky Sports, il écrit que « rien ne peut légitimer ou expliquer la violence que j’ai commise et que je n’ai pas souhaitée ». Il espère aussi que cet incident « sera une raison pour que le sport, et particulièrement la communauté footballistique, soit purifiée des erreurs, des imperfections et de la culture de la violence » .…

