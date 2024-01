Le président argentin veut que Chelsea rachète Boca Juniors

Enfin de l’argent dépensé à Chelsea, ça faisait longtemps.

Le nouveau président argentin Javier Milei, arrivé au pays il y a un mois veut imposer son ultra-libéralisme et voir arriver des investisseurs étrangers/privés dans son pays. Le football capitaliste n’avait pas encore atteint l’Argentine.Ce pays dans lequel les clubs sont régis depuis des décennies par le principe d’associations à but non lucratif dirigées par les socios des clubs, mais cela risquerait de changer. D’après Javier Milei, des pistes seraient déjà explorées. L’une de ces pistes concerne Chelsea, qui se verrait bien racheter un club historique de Primera Division, « Chelsea a exprimé sa volonté d’acheter Boca, Racing, Estudiantes, Newell’s ou Lanus , a expliqué le président argentin au micro de Radio Mitre, C’est de l’argent rapide. Si les socios de ces clubs ne veulent pas, alors ils continueront sur le schéma actuel. Mais moi je suis socio et supporter de Boca et si des investisseurs viennent mettrent une fortune pour qu’on gagne tout… Où dois-je signer ?» …

QF pour SOFOOT.com