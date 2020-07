Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Premier ministre tunisien a démissionné Reuters • 15/07/2020 à 19:05









LE PREMIER MINISTRE TUNISIEN A DÉMISSIONNÉ TUNIS (Reuters) - Le Premier ministre tunisien, Elyes Fakhfakh, a présenté mardi sa démission au président Kaïs Saïed, ont déclaré des sources de Reuters. Le chef du gouvernement a tiré les conséquences de la décision d'Ennahdha, principal parti de la coalition gouvernementale au pouvoir, de plaider en faveur d'un vote de défiance à son encontre. Kaïs Saïed dispose désormais d'une semaine pour désigner un nouveau Premier ministre qui disposera à son tour d'un délai de deux mois pour former un nouveau gouvernement et le faire investir par le Parlement. (Tarek Amara; version française Nicolas Delame)

