Le pouvoir d'achat devrait augmenter de 1% cette année, selon l'OFCE

Le pouvoir d'achat en France devrait augmenter de 1% cette année, soit 380 euros, anticipent les économistes de l'OFCE, grâce en particulier à la revalorisation des retraites et aux revenus du patrimoine.

Ce pouvoir d'achat est calculé en moyenne, par unité de consommation, mesure qui tient compte de la composition des ménages. Il serait soutenu par l'augmentation des revenus du patrimoine (immobilier, intérêts de l'épargne...) à hauteur de 190 euros.

Il serait soutenu aussi par les prestations sociales (+250 euros), grâce aux indexations de début d’année, dont 5,3% pour les retraites, qui pourraient selon l'OFCE être supérieures à l'inflation attendue pour 2024.

Les revenus du travail baisseraient de 40 euros malgré une hausse de 0,8% du salaire réel, en raison d'une contraction de l'emploi, et d'une baisse des revenus des indépendants.

Les prélèvements affecteraient le pouvoir d'achat de 20 euros.

Fin 2024, le pouvoir d'achat serait 2,6 points au-dessus de son niveau de fin 2019.

L'OFCE souligne des "dynamiques très différentes" entre sources de revenus ces dernières années, marquées par "deux chocs spécifiques", le Covid et la crise énergétique et inflationniste.

Pendant le Covid (2019-2021), le pouvoir d'achat par UC a augmenté de 350 euros par an, grâce aux prestations sociales versées lors de la pandémie (280 euros).

Il a moins augmenté (10 euros par an) entre 2021 et 2023, période d'inflation, mais a été soutenu par une hausse importante des revenus du patrimoine (390 euros), liée notamment à la hausse des taux d'intérêt.

Ces "disparités" engendrent des "situations hétérogènes" entre ménages, note l'OFCE, qui remarque que le panier de consommation a augmenté de moins de 10,7% pour les 10% de ménages les moins impactés, mais de plus de 13,9% pour les 10% de ménages les plus exposés au choc.

Ceux-ci se rencontrent davantage en zone rurale, chez les ménages modestes et parmi les retraités.

Entre 2021 et 2023, les ménages appartenant aux 10% les plus modestes - ceux du 1er décile - ont connu une légère hausse de leur pouvoir d’achat (0,3% par an). Mais, leur taux d'épargne étant négatif, on peut parler de "moindre dégradation de leur situation financière", remarque l'OFCE.

Les ménages appartenant aux déciles 2 à 7, c'est-à-dire 60% des ménages, ont connu des baisses de pouvoir d’achat comprises entre -0,3% et -0,8%.

Celui du décile 8 a été stable. Celui des ménages du décile 9 en revanche ont augmenté de 0,4%, et ceux des 10% les plus aisés de 1,2%.