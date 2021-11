"Le pouvoir d'achat a augmenté durant ce quinquennat", insiste Olivier Dussopt, relevant que "les statistiques s'opposent aux ressentis"

"Le pouvoir d'achat aura augmenté durant ce quinquennat deux fois plus vite que la moyenne des dix années précédentes, et même quatre fois plus que ce que l'on a connu durant le quinquennat de François Hollande", a affirmé le ministre des Comptes publics dans un entretien aux Echos .

Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt à l'Assemblée, le 5 octobre 2021. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

À moins de six mois de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat est redevenu une préoccupation centrale pour de nombreux ménages avec la très forte hausse des prix de l'énergie et des carburants. "Quand on a traversé une période de crise avec des privations dans nos possibilités de nous déplacer ou de consommer, il est compréhensible que le pouvoir d'achat devienne une thématique centrale", a reconnu le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt dans un entretien aux Echos publié mardi 2 novembre.

"C'est un sujet compliqué, puisque souvent les statistiques s'opposent aux ressentis des personnes", a poursuivi le ministre avant d'insister : "Mais il nous faut répéter que le pouvoir d'achat aura augmenté durant ce quinquennat deux fois plus vite que la moyenne des dix années précédentes, et même quatre fois plus que ce que l'on a connu durant le quinquennat de François Hollande."

Une réalité "pas complètement perçue par les Français"

"Cette réalité n'est parfois pas complètement perçue par les Français, notamment par les plus défavorisés, qui font face à une augmentation des dépenses contraintes - avec l'immobilier, les assurances et la téléphonie qui relèvent de dépenses presque obligatoires socialement - comme l'a montré une étude récente de France Stratégie", a toutefois nuancé Olivier Dussopt.

Interrogé sur les critiques qui montrent, qu'en valeur absolue, les montants consacrés aux plus riches sont plus importants, le ministre a répondu : "Cela s'appelle la progressivité de l'impôt." "Quand vous baissez les impôts, ce sont ceux qui en payent le plus qui se retrouvent avec les montants les plus importants. Mais nous veillons à ce que les mesures que nous prenons soient les plus justes possibles, et le pouvoir d'achat des 10% les plus défavorisés a augmenté 2,5 fois plus que le pouvoir d'achat des plus favorisés", a expliqué Olivier Dussopt.

Selon les chiffres du ministère de l'Économie, l'action du gouvernement aurait permis aux 10% des ménages les plus modestes de bénéficier d'un gain de pouvoir d'achat de 4%, quand les 10% les plus riches auraient vu leur niveau de vie augmenter de 2%.