information fournie par So Foot • 16/11/2023 à 22:56

Le Portugal enchaîne, la Slovaquie se qualifie

Ce jeudi soir, le groupe J de ces qualifications à l’Euro 2024 a rendu son verdict pour son avant-dernière journée.

Leader de cette poule et déjà qualifié, le Portugal y est allé en douceur au Liechtenstein, avec une victoire maîtrisée (0-2) . Larges dominateurs sans pour autant se procurer de réelles occasions, les Portugais ont dû attendre le deuxième acte. Trouvé sur un centre de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo a ainsi frappé le poteau sur sa volée (45 e ), avant d’ouvrir le score dans la foulée, d’un tir croisé en lucarne (0-1, 46 e ). Son dixième but dans ces qualifications. Quelques minutes plus tard, João Cancelo, parti dans la profondeur pour chiper le ballon devant la mauvaise sortie de Benjamin Büchel, n’a eu qu’à pousser au fond (0-2, 57 e ). Ultime objectif pour la Seleção : terminer cette campagne avec 100% de victoires.…

AB pour SOFOOT.com