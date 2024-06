Le Portugal arrache la victoire contre la Tchéquie

Mené au score mais finalement vainqueur dans les arrêts de jeu contre la Tchéquie, le Portugal a lancé son Euro allemand à coup de montagnes russes. Conceição fils a profité d'une énorme erreur dans le temps additionnel pour faire la différence.

Portugal 2-1 Tchéquie

Buts: Hranáč CSC (69 e ) et Conceição (90 e +2) et pour le Portugal / Provod (62 e ) pour la Reprezentaçe

Flavio Conceição peut avoir une raison de pleurer de joie ce mardi soir. Pour le paternel, la troisième sélection de son fils Francisco avec la sélection portugaise était la bonne pour voir sa progéniture faire trembler les filets adverses. Et quelle première ! Débarqué à l’entrée du temps additionnel pour entrer en scène contre la Tchéquie dans l’Euro allemand, le milieu offensif de poche du FC Porto a profité d’un ballon ralenti aux six mètres pour marquer en force et enlever son maillot dans la frénésie la plus totale. Pour le Portugal, voilà trois points acquis au forceps avant d’affronter la Turquie dans un rendez-vous pour la première place de ce groupe F.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com