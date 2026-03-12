Le POINT sur les élections municipales en France

Près de 49 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes les 15 et 22 mars pour désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes, un scrutin ouvert qui permettra aux formations politiques, dont le Rassemblement national (RN), de mesurer leur ancrage et leur dynamique électorale en vue de la présidentielle et des législatives de 2027.

Dans les grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

A Lyon, où la campagne a été marquée par le décès du militant d'extrême droite Quentin Deranque, imputé à des membres de l'extrême gauche, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, soutenu par les socialistes, Place publique et les communistes, est en grande difficulté face à l'ex-patron de l'Olympique de Lyon Jean-Michel Aulas, à la tête d'une liste Les Républicains-Renaissance-Horizons-MoDem-UDI.

D'un point de vue organisationnel, ces élections municipales introduisent une nouveauté pour les électeurs de Paris, Lyon et Marseille en vertu d'une réforme de la loi "PLM" de 1982 adoptée l'an dernier qui instaure une élection au suffrage direct.

Deux votes distincts sont prévus : le premier sert à élire les conseillers d’arrondissement ou de secteur et le second à choisir directement les conseillers municipaux (Lyon, Marseille) et les conseillers (Paris), autrefois désignés indirectement. C'est ensuite toujours le conseil municipal qui élit le maire.

(Rédaction de Paris)