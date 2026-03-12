Municipales-Les villes que convoite le Rassemblement national

Cerné par l'incertitude quant au scénario de l'élection présidentielle, avec ou sans Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN) entend maintenir sa dynamique nationale et renforcer son ancrage local à la faveur des élections municipales, avec l'ambition de l'emporter en 2027.

Le président du RN, Jordan Bardella, a émis le voeu en janvier de conquérir "plusieurs dizaines de communes" grandes et petites avec quelque 600 listes. Le parti était arrivé en tête dans 93% des 35.000 communes françaises aux élections législatives anticipées de 2024.

Il entend conserver ses fiefs de Perpignan (Pyrénées-Orientales, 122.000 habitants) détenu depuis 2020 par Louis Aliot, Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais, 25.000 habitants), contrôlé depuis 2014 par Steve Briois, Fréjus (Var, 60.000 habitants) administrée depuis 2014 par David Rachline, et Beaucaire (Gard, 16.000 habitants) conquise en 2014.

Reste à connaître le sort judiciaire de Louis Aliot, dans le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du FN, et de David Rachline, jugé en septembre pour favoritisme.

Au rang des symboles, le parti d'extrême droite brigue Marseille, deuxième ville de France, ou encore Toulon (Var) et ses quelque 180.000 habitants.

Au nombre des villes moyennes (10.000 à 50.000 habitants), le RN vise, dans le Nord, Lens, Douai, Denain, Cambrai, dans l'Est Saint-Dizier, Forbach, et dans le Sud Menton, Carcassonne, Narbonne, Cagnes-sur-Mer, Fos-sur-Mer, ou encore Draguignan.

Détail des enjeux dans quelques-unes de ces villes :

MARSEILLE

Marine Le Pen et Jordan Bardella rêvent de créer un séisme politique en s'emparant de la deuxième ville de France. Un scénario plausible si l'on en croit les sondages qui se succèdent.

Le maire sortant Benoît Payan (divers gauche, 36%) est en effet talonné par le député RN des Bouches-du-Rhône, l'ancien sarkozyste Franck Allisio, qui est mesuré à des niveaux sans précédent pour un scrutin local (34%), selon un baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et Le JDD publié mercredi.

Les divisions de la gauche locale et le déclin de la droite, dans une ville qui fut dirigée durant 25 ans par Jean-Claude Gaudin, pourraient profiter au parti à la flamme.

"On est dans le plus grand combat municipal contre l'extrême droite qu'on ait connu en France depuis l'après-guerre. C'est presque un choix de civilisation que les Marseillais vont devoir faire", a déclaré Benoît Payan.

TOULON

La députée Laure Lavalette, porte-parole du RN, porte les espoirs de l'extrême droite avec des scores prometteurs (41%) dans ce département du Var où sept des huit députés sont issus du Rassemblement national, selon un sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV et Var-Matin conduit du 19 au 26 février.

C'est la circonscription de Toulon qui avait échappé au parti aux législatives anticipées de 2024 (Yannick Chenevard, Renaissance, l'avait emporté face au RN Sébastien Soulé).

Laure Lavalette, 49 ans, qui se dépeint comme "une étiquette à elle toute seule", mène campagne sans référence au RN, soucieuse de ne pas s'inscrire dans l'héritage du maire Front national Jean-Marie Le Chevallier, qualifié de "désastreux" par la majorité de la population.

Décédé en 2020, Jean-Marie Le Chevallier avait offert au parti de Jean-Marie Le Pen la première commune de plus de 100.000 habitants aux municipales de 1995 à la faveur d'une triangulaire. Un mandat de six ans marqué par des méthodes clientélistes, des dépenses somptuaires dans une ville déjà surendettée par les années Arreckx, des hausses d'impôts, une politique de "préférence nationale" dans l'administration. Des pratiques qui vaudront à Le Chevallier plusieurs condamnations, dont une en 2001 pour détournement de fonds publics.

Face à Laure Lavalette, la maire sortante LR Josée Massi (27%) et le sénateur LR Michel Nonnus (14%) se disputent la succession de l'ancien maire Hubert Falco, démis de ses fonctions en mai 2023 après une condamnation pour recel de détournement de fonds publics. Contre toute attente, Hubert Falco, toujours influent, a pris Michel Bonnus pour dauphin après avoir approché Josée Massi dans un premier temps. L'ex-première adjointe, étiquetée désormais "divers droite", a lancé une liste dissidente.

Les deux concurrents se sont toutefois engagés à se désister pour le second tour en cas de troisième place pour ne pas revivre 1995. Laure Lavalette n'est donnée gagnante que dans l'hypothèse d'une triangulaire avec le maintien d'une liste de droite et de la liste de gauche (PS-PC-EELV) de Magali Brunel (12%).

CARCASSONNE

Dans la préfecture de l'Aude, qui compte 47.000 habitants, le candidat du RN, le député de la circonscription Christophe Barthès, espère renouer avec le succès des législatives de 2024 à la tête de la liste "Demain Carcassonne" et fait campagne sur la sécurité (80 crimes et délits pour 1.000 habitants sont officiellement recensés à Carcassonne).

L'élu d'extrême droite est crédité de 26,5% des intentions de vote au premier tour selon une enquête Ifop réalisée du 9 au 14 février pour L'Indépendant, face à une droite divisée et une gauche unie.

Le maire divers droite Gérard Larrat (17%) brigue à 84 ans un troisième mandat consécutif face à son ancien directeur de cabinet François Mourad (25,5%). Alix Soler-Alcaraz se présente à la tête de "Carcassonne unie !", soutenue par le PS, le PC, les Ecologistes, le Parti radical de gauche (PRG), Place publique et le Parti occitan (25%). Dans l'hypothèse d'une triangulaire au second tour face à François Mourad et Christophe Barthès, elle l'emporterait d'une courte tête.

LENS

Bastion socialiste de quelque 33.000 habitants, Lens est avec Hénin-Beaumont l'autre "cible" du Rassemblement national dans l'ancien bassin minier du nord de la France.

Le maire sortant socialiste Sylvain Robert (au pouvoir depuis 2013) part au combat à la tête d'une large union de la gauche face au député RN de la circonscription Bruno Clavet, qui entend offrir au RN "un symbole fort" de sa puissance dans le Pas-de-Calais.

Ils étaient six candidats en 2020, ils ne seront que trois cette année avec le candidat Lutte ouvrière Michel Darras, ce qui augure d'un unique tour comme il y a six ans, lorsque Sylvain Robert l'avait emporté avec 55,48% des suffrages.

NÎMES

Le maire LR Jean-Paul Fournier a tiré sa révérence après 25 ans de mandat à la tête de la cité gardoise, passant le relai à Franck Proust, ancien député européen soutenu par l'UDI, le Parti radical et Horizons, qui est devancé (22%) par le candidat RN Julien Sanchez (26%, en hausse), ancien maire de Beaucaire, selon un sondage Ipsos/BVA pour La Marseillaise publié le 6 mars.

"Je ne dis pas que j'ai gagné, je dis que les communistes ont le plus de chances de gagner et que pour les en empêcher, il faut que nous arrivions largement en tête au premier tour", a dit Julien Sanchez sur ICI Gard Lozère.

Il aura en effet face à lui Vincent Bouget, candidat de la gauche unie (hors LFI), qui vire en tête avec 29% des intentions de vote. Julien Plantier, dont la liste "L'Avenir Nîmois" est soutenue par Renaissance, est à 16%.

SAINT-DIZIER

La députée RN Laurence Robert-Dehault, hypnothérapeute de profession, affronte deux autres listes dans la ville la plus peuplée de la Haute-Marne (près de 23.000 habitants) marquée par le déclin industriel. Celle du maire sortant divers droite Quentin Brière, qui se représente pour un second mandat consécutif, et une liste divers gauche emmenée par un ancien chanteur, Mourad Bouraoui.

Lors des municipales de 2020, bousculées par la pandémie de COVID-19, l'abstention avait été de 70% au premier tour à Saint-Dizier.

(Rédaction de Paris)