Municipales-Scénarios incertains dans les dix plus grandes villes de France

L'incertitude domine quant à l'issue des élections municipales des 15 et 22 mars dans les dix plus grandes villes de France, à commencer par Paris, où la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante.

PARIS (2,175 millions d'habitants - Insee)

L'ancienne ministre de la Culture Rachida Dati, et maire du VIIe arrondissement, brigue l'Hôtel de ville perdu par la droite en 2001 à la tête d'une liste réunissant les Républicains (LR), le MoDem et l'UDI. Portée initialement par des sondages flatteurs, elle est désormais devancée (26,5%) dans les intentions de vote par le candidat de gauche Emmanuel Grégoire (32%), selon un sondage Elabe/Berger-Levrault pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune Dimanche réalisé du 27 février au 6 mars.

L'ancien bras droit de la maire socialiste sortante Anne Hidalgo est à la tête d'une liste Parti socialiste-Ecologistes-Parti communiste-Place publique-L'Après (ex-Insoumis), alliance inédite dans la capitale pour le premier tour.

La France insoumise (LFI) concourt en solo sous la bannière de la députée Sophia Chikirou, qui menace de fragiliser le député socialiste au second tour en flirtant désormais avec l0% d'intentions de vote, score qui lui permettrait de se maintenir. Pour cette proche de Jean-Luc Mélenchon, qui mène une campagne vindicative envers Emmanuel Grégoire, il s'agit d'envoyer un signal d'émancipation à gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027.

A droite, ce sont deux trublions qui pourraient décider du sort de Rachida Dati, promise selon les enquêtes à un duel serré avec Emmanuel Grégoire au second tour.

Le candidat de centre-droit Pierre-Yves Bournazel (Horizons-Renaissance) a refusé de s'allier au camp Dati malgré les appels en ce sens de ce dernier et évolue autour de 11-12% des intentions de vote. La candidate de Reconquête (extrême droite) Sarah Knafo bouscule la droite traditionnelle en fin de campagne avec une ascension régulière dans les sondages qui la placent désormais en troisième position (13,5%).

La députée européenne de 32 ans plaide pour une "fusion des listes, un accord sur le programme" au second tour, scénario que refuse catégoriquement Rachida Dati, qui dit ne pas croire à "l'union des droites". Là encore, c'est la stratégie de la droite "classique" face à la dynamique ascendante de l'extrême droite qui se joue pour 2027. Le Rassemblement national est représenté à Paris par Thierry Mariani (3%).

Dans tous les cas de figure, Rachida Dati est donnée perdante face à Emmanuel Grégoire, sauf dans une triangulaire avec le candidat de gauche et la candidate LFI. Les désistements de Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, tout sauf acquis, seraient nécessaires pour espérer l'emporter.

MARSEILLE (878.000 habitants)

La deuxième ville de France s'oriente vers un duel historique entre la gauche et le Rassemblement national.

Le maire sortant Benoît Payan (divers gauche) est talonné dans les sondages par le député RN (UDR-Reconquête) des Bouches-du-Rhône, Franck Allisio, qui est mesuré à des niveaux sans précédent pour un scrutin local. Selon un baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et Le JDD publié mercredi, le premier est à 36%, le second à 34% des intentions de vote.

Après 25 années de "règne" de Jean-Claude Gaudin (LR), la droite classique est distancée, avec seulement 13% des intentions de vote. Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille, candidate de la droite et du centre, se présente comme "la seule alternative" " à la gauche qui "agite le chiffon rouge du RN" et assure que "Marseille ne sera jamais Rassemblement national". Déjà candidate en 2020 à Marseille, elle avait recueilli 22,32% au premier tour.

L'édile LR soutenue par le camp présidentiel a dévissé dans les sondages à la suite d'un débat le 19 février avec ses concurrents au cours duquel elle a repris à son compte le triptyque pétainiste "Travail, Famille, Patrie".

Le député LFI Sébastien Delogu, l'ancien chauffeur de taxi qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille et a eu maille à partir avec la justice, joue lui aussi les trouble-fête en évoluant autour des 12-13%. Jean-Luc Mélenchon a proposé "une fusion technique" dans l'entre-deux-tours avec la liste de Benoît Payan pour constituer un "front anti-fasciste". Le maire sortant s'y refuse.

LYON (587.000 habitants)

Le maire écologiste sortant Grégory Doucet, soutenu par les socialistes, Place publique et les communistes, est en grande difficulté (29%) face à l'ex-patron de l'Olympique de Lyon Jean-Michel Aulas, à la tête d'une liste Les Républicains-Renaissance-Horizons-MoDem-UDI (45%), selon un sondage Ifop réalisé du 3 au 16 février pour Lyon Capitale et Sud Radio.

Dans une campagne marquée par le décès du militant d'extrême droite Quentin Deranque, imputé à des membres de l'extrême gauche, Grégory Doucet a dit ne pas exclure de s'allier au second tour à l'Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi, députée (11%). Le RN n'est qu'à 6%.

TOULOUSE (502.000 habitants)

La liste de "La gauche unie" (11 formations politiques de la gauche sociale aux écologistes, sans La France insoumise) emmenée par le socialiste François Briançon (30%) taraude le maire sortant divers droite Jean-Luc Moudenc (33%), qui espère un troisième mandat, selon une enquête Cluster17 menée du 4 au 6 mars pour "Demain Toulouse à gauche et écologiste".

Le parti de Jean-Luc Mélenchon est là encore en position d'arbitre pour le second tour avec la liste LFI-NPA du député François Piquemal, créditée de 23% des intentions de vote. Le Rassemblement national, représenté par le député européen Julien Leonardelli, ne paraît pas en position de franchir le premier tour (6%).

NICE (338.000 habitants)

Le duel de longue date entre les frères ennemis Christian Estrosi et Eric Ciotti, deux ex-LR, se poursuit pour la mairie de la cinquième ville de France. Eric Ciotti, patron de l'Union des droites (UDR) associé au RN, brûle de ravir le fauteuil que détient son rival depuis 2008. Un sondage le donne avec 45% largement devant le vice-président d'Horizons soutenu par LR et Renaissance (27%). La candidate de l'union de la gauche Juliette Chesnel-Leroux (sans LFI) pointe à 12%, la candidate LFI Mireille Damiano est à 11%, selon cette mesure réalisée du 16 au 21 février par OpinionWay pour Hexagone.

NANTES (325.000 habitants)

Dans la ville de Loire-Atlantique, la socialiste Johanna Rolland, à la tête de la mairie depuis 2014, tente de contrer les assauts de la droite qui n'a pas dirigé la ville depuis le mandat du RPR Michel Chauty (1983-1989).

Elle a constitué une liste d'union avec les communistes et les écologistes, le Parti radical de gauche, notamment, face au candidat de la droite et du centre Foulques Chombart de Lauwe, conseiller municipal LR, qui bénéficie de l'appui de Renaissance, d'Horizons et du MoDem.

Johanna Rolland, dont le bilan en matière de sécurité est vivement dénoncé, est créditée de 38% des intentions de vote par une étude Cluster17, du 1er au 4 mars pour Politico. Le candidat LR est à 31%.

La France insoumise présente William Aucant, crédité de 13 des voix, dont le positionnement - maintien, désistement? - sera là encore déterminant pour le second tour. Le RN est à 6%.

MONTPELLIER (300.000 habitants)

Le maire sortant socialiste Michaël Delafosse paraît bien placé pour enchaîner un second mandat à la tête de la métropole de l'Hérault avec 32% des intentions de vote, d'après un sondage OpinionWay réalisé du 13 au 19 février pour Altrad 2026.

Pour le deuxième rang, la candidate LFI Nathalie Oziol fait jeu égal à 15% avec la liste du propriétaire du Montpellier Hérault Rugby, Mohed Altrad, dirigeant du groupe de BTP du même nom.

L'ancien maire divers gauche Philippe Saurel (2014-2020), qui relance une liste "citoyenne" hors partis pour renouer avec une ville "brutalisée sans concertation", s'approche du seuil des 10% (9%).

Agitateur de la campagne, l'humoriste et vidéaste Rémi Gaillard, natif de Montpellier et militant de la cause animale, retente son pari après s'être classé quatrième au premier tour (9,58%) en 2020 à la tête de la liste sans étiquette "N'importe qui" (7%). La liste RN-UDR est conduite par France Jamet (6%).

STRASBOURG (286.000 habitants)

Siège officiel du Parlement européen, la capitale alsacienne est le théâtre d'une bataille des gauches.

La maire sortante écologiste Jeanne Barseghian, dont le bilan est largement critiqué, est défiée par l'ex-maire socialiste Catherine Trautmann dans un duel inattendu, alors que le PS et Les Ecologistes font cause commune dans de nombreuses villes.

L'ancienne ministre de la Culture, maire de Strasbourg de 1989 à 2001 et élue au conseil municipal depuis 1983, entend revenir aux affaires à 75 ans pour "redresser la ville". Elle est largement en tête (31%) devant l'écologiste (20%), qui est appuyée par Place Publique, le Parti communiste et Générations.s, selon un sondage Cluster17 pour Politico réalisé du 9 au 12 février.

La qualification pour le second tour paraît s'offrir aussi au candidat LR-UDI-Divers droite Jean-Philippe Vetter (19%), à la candidate RN-UDR Virginie Joron (11%) et au candidat LFI Florian Kobryn (10%).

BORDEAUX (264.000 habitants)

Un "outsider" brouille les cartes dans la préfecture de la Gironde : l'économiste et universitaire Philippe Dessertine s'est lancé le 17 septembre 2025 sans étiquette, à la tête d'une liste "hors système", contrariant les desseins du député macroniste Thomas Cazenave, candidat de la droite et du centre, qui ambitionne d'évincer le maire sortant écologiste Pierre Hurmic, soutenu par le PS, le PCF et Génération.s.

Epaulé notamment par l'ancien international Johan Micoud, Philippe Dessertine, 63 ans, qui vit à Bordeaux, fief familial où il fit une partie de ses études, met l'accent sur la sécurité et s'indigne de "la paralysie lente" de la ville et d'une "politique environnementale de posture".

Une course au podium qui laisse planer une incertitude sur l'issue du scrutin.

Selon un sondage Politico-Cluster 17 publié lundi, Pierre Hurmic est en tête avec 31% des intentions de vote contre 26% pour Thomas Cazenave (Renaissance, LR, Horizons). Philippe Dessertine est à 17%, devant le candidat LFI Nordine Raymond en position de se qualifier (11,5%).

LILLE (236.000 habitants)

Qui pour incarner l'après-Martine Aubry, qui a démissionné en mars 2025 après 24 années de mandat consécutives?

Son dauphin, le socialiste Arnaud Deslandes, qui lui avait succédé, affronte avec le soutien du Parti communiste et Place publique huit candidats avec un avantage dans les sondages (26%), d'après Cluster17 pour Politico (enquête du 3 au 6 mars).

Le candidat écologiste Stéphane Baly, qui avait failli l'emporter en 2020, 227 voix derrière Martine Aubry, veut y croire avec 19% des intentions de vote.

Sont également en lice la candidate insoumise Lahouaria Addouche (19%), la députée Renaissance Violette Spillebout (19%) et le député européen RN Matthieu Valet (12%). La liste LR n'est qu'à 6%.

