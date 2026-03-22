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Le POINT sur les élections municipales en France
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 06:00

Le second tour des élections municipales en France aura lieu ce dimanche et permettra aux formations politiques de prendre leur pouls électoral à l'approche de la présidentielle de 2027.

A l'issue du premier tour, les tractations ont été nombreuses en vue d'alliances et de désistements - avec des rapprochements locaux très critiqués entre le Parti socialiste (PS) et La France insoumise (LFI).

Si ces négociations d'entre-deux-tours ont permis de dégager des favoris, comme à Lyon ou Lille, l'incertitude domine encore dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris et Marseille.

* France-Un deuxième tour des municipales très disputé avant de mettre le cap sur 2027 nL8N4070VT

* France/Municipales-Grégoire accuse l'Elysée d'avoir favorisé le retrait de Knafo, Macron dément nL8N4070WC

* ENCADRE-Municipales-Avant le 2e tour, alliances et désistements dans les dix plus grandes villes de France

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* France-Les extrêmes sont "dangereux pour la République", déclare Macron nL8N4060WP

* France/Municipales-Sarah Knafo (Reconquête) retire sa liste à Paris pour favoriser la droite nL8N4051LS

* France/Municipales-Le PS sous le feu des critiques après ses alliances locales avec LFI nL8N4050O0

* France-Tractations en cours pour le second tour des municipales, LFI veut jouer les arbitres nL8N4041Q2

* Le déroulé de la SOIREE ELECTORALE du premier tour en direct nL8N4011JS

* France-Le RN progresse, incertitudes à Paris et Marseille

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* A Marseille, la bataille des municipales se joue sur la sécurité nL6N4000HU

* France-Le RN veut faire de Perpignan la vitrine de son programme sécuritaire nL8N3ZU1XW

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* AVANT-PAPIER-France-Des enjeux nationaux avant l'inconnue de 2027 nL8N3ZV075

* ENCADRE-Les villes que convoite le Rassemblement national

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(Rédaction de Paris)

Municipales 2026
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