information fournie par Reuters • 22/03/2026 à 06:00

Le POINT sur les élections municipales en France

Le second tour des élections municipales en France aura lieu ce dimanche et permettra aux formations politiques de prendre leur pouls électoral à l'approche de la présidentielle de 2027.

A l'issue du premier tour, les tractations ont été nombreuses en vue d'alliances et de désistements - avec des rapprochements locaux très critiqués entre le Parti socialiste (PS) et La France insoumise (LFI).

Si ces négociations d'entre-deux-tours ont permis de dégager des favoris, comme à Lyon ou Lille, l'incertitude domine encore dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris et Marseille.

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(Rédaction de Paris)