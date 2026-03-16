France-Tractations en cours pour le second tour des municipales, LFI veut jouer les arbitres

(Accords à Lille, Strasbourg, Paris, maintien Sophia Chikirou)

par Elizabeth Pineau

Les négociations d'entre-deux-tours sont allées bon train lundi au lendemain d'un premier tour des élections municipales marqué par une forte abstention d'environ 43%, un émiettement des voix et une percée des partis extrêmes, le Rassemblement national et La France insoumise.

A l'approche de la date limite de dépôt des listes en préfecture, mardi soir, c'est au cas par cas que se bâtissaient des stratégies visant à permettre, par exemple, à la gauche de l'emporter au prix d'un accord avec La France insoumise (LFI) voulue par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, prônée par les Ecologistes de Marine Tondelier mais rejetée par le Parti socialiste (PS) d'Olivier Faure au niveau national.

Le second tour, dimanche prochain, donnera le "la" en termes de dynamique et d'alliances à un an de l'élection présidentielle appelée à donner un successeur à Emmanuel Macron.

Malgré une campagne marquée par des polémiques - décès du militant identitaire Quentin Deranque à Lyon imputé à l'extrême gauche, accusations d'antisémitisme contre Jean-Luc Mélenchon - LFI a réalisé de bons scores dans des villes comme Limoges, Lille, Paris et Marseille, s'offrant même une victoire au premier tour à Saint-Denis, commune de quelque 150.000 habitants aux portes de Paris.

A l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national (RN) a conforté son ancrage territorial en gagnant dès dimanche à Perpignan, Beaucaire, Fréjus, Hénin-Beaumont, Cagnes-sur-Mer. Mais en perdant de peu son pari à Lens, qui reste socialiste.

Malgré l'appel de son président, Jordan Bardella, à rassembler les "listes de droite sincère", un problème de réserves de voix se pose notamment à Toulon, où la candidate RN Laure Lavalette a remporté 42% des suffrages au premier tour.

Dans un paysage politique fracturé, le suspense était grand dans les plus grandes villes à commencer par Paris, où la liste de gauche emmenée par Emmanuel Grégoire est en ballottage favorable à 38%, loin devant celle de l'ex-ministre Les Républicains (LR) Rachida Dati (25%), soutenue par le MoDem et l'UDI.

DATI SE RAPPROCHE DE BOURNAZEL À PARIS

Face à un second tour possiblement serré, Emmanuel Grégoire a ignoré la main tendue de l'Insoumise Sophia Chikirou (11,7%), tandis que Rachida Dati s'est rapprochée du candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel (11,3%), ignorant pour l'instant les appels de Sarah Knafo (Reconquête), elle aussi en mesure de se maintenir après avoir rassemblé 10,4% des voix.

"Nous allons travailler avec @pybournazel à un projet d'alternance", a écrit lundi Rachida Dati sur le réseau X.

La maire du VIIe arrondissement confirme au Figaro être parvenue à un accord avec Pierre-Yves Bournazel pour une fusion de leurs listes, avec un compromis sur "quelques mesures clés". "PYB" figurera en deuxième position sur la liste commune.

Quant à Sophia Chikirou, elle a annoncé sur BFMTV se maintenir pour le second tour, dénonçant une attitude "sectaire" de la part d'Emmanuel Grégoire.

A Marseille, le maire de gauche sortant Benoît Payan (36,7%) refuse l'offre d'alliance de l'Insoumis Sébastien Delogu (12%), au risque de favoriser le candidat RN Franck Allisio, arrivé deuxième avec 35% des voix.

A la tête d'une liste divers droite, Martine Vassal (12,41%) a annoncé dans un communiqué son intention de se maintenir au second tour. "Je prends acte de ce résultat qui nous place en troisième position. Je veux l'affirmer avec clarté : nos courants doivent continuer à être représentés", écrit la candidate soutenue par Renaissance, LR, Horizons et l'UDI.

Bien placé pour l'emporter à Roubaix, LFI joue les arbitres à Lille, Limoges, et a noué une alliance à Nantes avec la maire de gauche sortante Johanna Rolland, en difficulté (35,2%) face au candidat LR Foulques Chombart de Lauwe (33,7%).

La numéro deux du PS avait lancé dès dimanche un appel "à toutes les forces de gauche, écologistes et humanistes, qui veulent préserver le modèle nantais du vivre et faire ensemble, à se mobiliser pour rendre possible la victoire", sans citer l'Insoumis William Aucant (11,2% des voix).

A Lille, la liste écologiste conduite par Stéphane Baly a tranché en faveur d'une alliance avec le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes, s'attirant les foudres du parti d'extrême gauche.

FUSION DES LISTES DE GAUCHE À TOULOUSE

Arrivées en seconde et troisième positions dimanche à Toulouse, les deux listes de gauche (socialiste et LFI) ont trouvé un accord pour le second tour, menaçant sérieusement le maire (divers droite) sortant Jean-Luc Moudenc.

A Lyon, le maire écologiste sortant Grégory Doucet, arrivé en tête avec plus de 37% des suffrages, a trouvé un accord avec la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, qui retire sa liste, et espère ainsi l'emporter face à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, crédité dimanche de 36,78% des voix.

A Strasbourg, la maire sortante écologiste Jeanne Barseghian s'est également alliée avec la liste du candidat LFI Florian Kobryn, a-t-on confirmé dans l'entourage de Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes.

Rare motif de satisfaction pour le "bloc central", l'ancien Premier ministre Edouard Philippe est en ballottage favorable (près de 44%) dans sa ville du Havre, dont la reconquête est une condition de son maintien dans la course à l'Elysée.

Lui aussi pressenti pour être candidat à la présidentielle, le président de Renaissance Gabriel Attal s'est contenté dimanche soir de rappeler le refus de son mouvement de s'allier avec les extrêmes de tous bords.

Candidat proclamé à la présidence de la République, le patron de LR Bruno Retailleau a donné, lui, comme seule consigne de s'opposer à La France insoumise.

Un choix qui laisse du champ à l'idée d'une possible "union des droites" prônée par l'ancien président de LR Eric Ciotti, en ballottage favorable à Nice. Le député désormais allié avec le RN est arrivé treize points devant le maire (Horizons) sortant, Christian Estrosi (43,4% contre 30,9%).

(Reportage Elizabeth Pineau)