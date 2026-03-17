France/Municipales-Sarah Knafo (Reconquête) retire sa liste à Paris pour favoriser la droite

(Actualisé avec réaction de Dati §§5-6)

La candidate du parti Reconquête pour les élections municipales à Paris, Sarah Knafo, a annoncé mardi son choix de retirer sa liste, qui a recueilli 10,4% des voix au premier tour, pour préserver les chances de la droite de l'emporter dimanche prochain.

"Je me retire pour donner toutes les chances de battre la gauche", déclare-t-elle dans un entretien accordé au journal Le Parisien. "Les mots ont un sens : je ne me désiste pas pour la personne de Rachida Dati, je me désiste pour Paris".

La mairie de Paris est dirigée depuis un quart de siècle par le Parti socialiste.

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, Sarah Knafo avait "tendu la main" à Rachida Dati, candidate Les Républicains soutenue par le MoDem et l'UDI, qui a obtenu 25,5% des voix dimanche, loin derrière le représentant de la gauche unie Emmanuel Grégoire (38%).

"Ces dernières vingt-quatre heures, j'ai tenté une union, comme je l'avais promis dès le début de ma campagne. Cette union que les électeurs attendent a été refusée jusqu'au bout", dit Sarah Knafo dans Le Parisien.

Dans un message sur son compte X, Rachida Dati réagit au désistement de Sarah Knafo, sans la nommer.

"Je salue le sens des responsabilités de ceux qui ont permis ces conditions et j'appelle tous les Parisiens à faire le choix du changement dimanche prochain", écrit l'ancienne ministre.

Rachida Dati a annoncé lundi soir une alliance avec le candidat centriste soutenu par Horizons et Renaissance Pierre-Yves Bournazel (11,7%). Ce dernier a confirmé sur TF1 la fusion des deux listes mais annoncé qu'il n'y participerait pas "personnellement".

"Pour moi, le chemin s'arrête (...) puisque les Parisiens n'ont pas souhaité que je sois le prochain maire de Paris", a-t-il déclaré.

Le numéro deux de la liste centriste, l'ancien ministre Clément Beaune, a lui aussi fait savoir qu'il quittait l'aventure.

A gauche, Emmanuel Grégoire a repoussé toute idée d'alliance avec la candidate de La France insoumise Sophia Chikirou, qualifiée pour le second tour après avoir recueilli 11,7% des suffrages.

Cette dernière l'a invitée à lui téléphoner pour opérer une "fusion technique" de leurs listes respectives et ainsi "barrer la route de l'Hôtel de ville de Paris à Rachida Dati".

"Paris vaut bien un coup de fil !", a écrit sur X la députée insoumise, qui a jusqu'à ce mardi 18h00 (17h00 GMT) pour retirer sa liste.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)