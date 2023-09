Le plaquage insensé d’un gardien dans le championnat danois

La Coupe du monde de rugby fait des émules.

Lors d’un match entre Brøndby et Aarhus pour le compte de la huitième journée du championnat danois ce dimanche, Bailey Peacock-Farrell s’est illustré d’une drôle de manière. Alors que l’on joue la 23 e minute de jeu et que le score est toujours nul et vierge, le portier de l’AGF a littéralement plaqué l’attaquant adverse au sol. Après avoir glissé sur la passe en retrait d’un de ses coéquipiers, l’international nord-irlandais a vu le cuir taper le poteau et Mathias Kvistgaarden le dépasser. De manière instinctive, l’homme de 26 ans a lâché son meilleur plaquage sur l’avant-centre danois.…

TM pour SOFOOT.com