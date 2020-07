Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le plan de sauvegarde de Technicolor approuvé par les créanciers Reuters • 06/07/2020 à 08:32









LE PLAN DE SAUVEGARDE DE TECHNICOLOR APPROUVÉ PAR LES CRÉANCIERS PARIS (Reuters) - Le plan de sauvegarde de Technicolor a été approuvé dimanche par le comité de créanciers et sera soumis au vote des actionnaires le 20 juillet prochain, annonce lundi le spécialiste des systèmes vidéo et d'images numériques dans un communiqué. Ce plan, dévoilé le 22 juin dernier, doit permettre à la société d'obtenir un nouveau financement de 420 millions d'euros et de réduire son endettement à hauteur de 660 millions d'euros, via des conversions de dette en capital. "La prochaine étape-clé est l'assemblée générale du 20 juillet 2020, qui se tiendra à huis clos", souligne Technicolor. "Une forte participation, nécessaire pour atteindre le niveau de quorum minimum, et un vote positif des actionnaires en faveur de toutes les résolutions, sont de la plus haute importance pour l'avenir de la société, car cela facilitera la mise en œuvre du plan de sauvegarde." En cas de rejet du plan par les actionnaires, "Technicolor n'aura d'autre choix que de demander au tribunal d'engager une procédure de redressement ou liquidation judiciaire". (Jean-Stéphane Brosse)

