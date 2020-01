« Le plan de paix de Trump peut nous amener à la guerre »

« Une journée historique. » Voilà comment Benyamin Netanyahou a accueilli la révélation mardi par Donald Trump de son plan de paix tant attendu sur le Proche-Orient. La joie du Premier ministre israélien, qui se trouvait lui-même à la Maison-Blanche pour la présentation du document de 180 pages, s'explique par les nombreux gages que le président américain accorde à son « ami » israélien. Jérusalem capitale indivisible d'Israël, annexion des colonies en Cisjordanie ainsi que de la vallée du Jourdain, l'« accord du siècle » de Donald Trump, concocté par son gendre et conseiller Jared Kushner, fait la part belle aux demandes israéliennes qui sont appliquées immédiatement, et revient sur plusieurs fondamentaux décrits par les résolutions de l'ONU.Aux Palestiniens, il est promis à moyen terme un État « démilitarisé », dont la sécurité et l'espace aérien seront assurés par Israël, à condition notamment de reconnaître ce dernier comme « État juif » et de « rejeter le terrorisme sous toutes ses formes ». D'après Donald Trump, qui a évoqué le versement de 50 milliards de dollars pour les Palestiniens, sa capitale pourraît être située « à l'est de Jérusalem », autrement dit dans les faubourgs arabes de la « ville sainte », derrière le mur de séparation construit par Israël. Sans surprise, le plan a aussitôt été rejeté par le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Celui-ci a...