information fournie par So Foot • 19/10/2023 à 18:15

Le plan de la FFF pour lutter contre les violences et les discriminations

Prendre le problème à bras-le-corps.

La fin de mandat chaotique de Noël Le Graët en tant que président de la FFF avait notamment été émaillée de révélations concernant des cas de harcèlement et de violences sexuelles sur mineurs au sein du football français. Des maux auxquels Philippe Diallo, son successeur à la tête de l’instance fédérale, souhaite visiblement apporter une réponse ferme. Ce jeudi, le dirigeant de 60 ans présentait à la presse le plan d’engagement sociétal de la fédération, bâti sur trois piliers : le rôle citoyen du foot, l’adaptation aux défis environnementaux et, donc, la lutte contre les discriminations et les violences (qu’elles soient sexistes, sexuelles, homophobes ou racistes).…

RB, au siège de la FFF pour SOFOOT.com