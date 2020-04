Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PIB espagnol pourrait chuter de plus de 12%, dit la Banque d'Espagne Reuters • 20/04/2020 à 12:10









LE PIB ESPAGNOL POURRAIT CHUTER DE PLUS DE 12%, DIT LA BANQUE D'ESPAGNE MADRID (Reuters) - L'économie espagnole pourrait se contracter de 6,8% à 12,4% cette année selon que le confinement décidé pour freiner la propagation du coronavirus durera huit ou 12 semaines, estime la Banque d'Espagne dans de nouveaux scénarios présentés lundi. La banque centrale précise que l'impact économique de l'épidémie sera, en Espagne comme dans plusieurs autres pays, "d'une gravité considérable" même si des incertitudes demeurent quant à son ampleur. Quelle que soit celle-ci, le redémarrage de l'activité attendu dès le deuxième semestre de cette année devrait se traduire par "une reprise remarquable" en 2021, avec une croissance projetée entre 5,5% et 8,5%, ajoute la Banque d'Espagne. Plus de 200.000 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus en Espagne et près de 21.000 ont succombé au Covid-19 selon les derniers chiffres en date publiés par le ministère de la Santé. (Jesús Aguado et Emma Pinedo, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.