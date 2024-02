Le patron évincé d'Endeavour face à "des allégations d'inconduite sexuelle", selon le FT

La Bourse de Londres le 2 novembre 2023. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

L'ancien patron du producteur d'or Endeavour Mining Sébastien de Montessus, récemment limogé pour faute grave et "versement irrégulier", faisait également face à "des allégations de comportement sexuel inapproprié", selon le Financial Times (FT) jeudi.

Le groupe basé à Londres et coté sur la place britannique avait évincé le Français début janvier "suite à une enquête par le conseil d'administration sur un versement irrégulier" de 5,9 millions de dollars "qu'il a émis en relation avec la cession d'un actif menée par l'entreprise".

Celui-ci précisait que M. de Montessus a parallèlement fait l'objet d'accusations liées à sa conduite personnelle avec des collègues, des allégations qui ont fait l'objet d'une enquête externe.

Le cabinet d'avocats Linklaters qui a mené l'enquête "n'a pas confirmé les allégations initiales" mais aurait "mis au jour d’autres allégations de comportement sexuel inapproprié", selon le FT, qui indique aussi que le nouveau patron d'Endeavour, Ian Cockerill "a déclaré lundi aux employés que l'enquête de Linklaters avait révélé une conduite inappropriée".

"Les détails du rapport (de Linklaters) sont confidentiels, mais j'ai répondu à toutes les allégations spécifiques sur le moment et je ne m'engagerai pas dans un procès médiatique", a indiqué M. de Montessus cette semaine selon une déclaration citée par le quotidien économique.

Endeavour Mining avait indiqué il y a deux semaines que "la valeur totale de la rémunération" perdue par son ancien dirigeant ou récupérée par l'entreprise suite à son départ s'élevait à 29,1 millions de dollars.

Endeavour Mining et Linklaters, contactés par l'AFP, n'avaient pas répondu dans l'immédiat.

Le titre d'Endeavour Mining perdait 1,77% à 1.387 pence jeudi vers 11H10 GMT.

Sébastien de Montessus a par ailleurs été mis en examen la semaine dernière dans le volet comptable du dossier judiciaire sur le rachat en 2007 de la société minière Uramin par Areva, après six ans de recours.

L'ancien dirigeant de la filiale du groupe nucléaire français est mis en cause pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels inexacts et infidèles, complicité de diffusion d'informations trompeuses et délit d'entrave à la mission des commissaires aux comptes entre 2010 à 2011, avait précisé une source judiciaire.

Dans cette affaire, des responsables du groupe sont soupçonnés d'avoir présenté des comptes inexacts pour masquer l'effondrement de la valeur d'Uramin, société minière canadienne détenant trois gisements d'uranium en Afrique rachetée en 2007 pour 1,8 milliard d'euros par Areva, devenu Orano.