Le patron de Mediapro en remet une couche sur la Ligue 1

Mediapro existe encore ?

Dans un entretien accordé à RMC Sport et publié ce mardi, Jaume Roures, patron de Mediapro, s’est exprimé sur la Ligue 1, trois ans après l’échec du projet dans l’Hexagone. C’est le 12 septembre prochain que s’ouvrira le prochain appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 et, si Vincent Labrune vise le milliard d’euros, le tumultueux dirigeant espagnol n’y croit pas franchement, et ce, « m ême si Canal et DAZN ont une participation active », a-t-il ainsi déclaré à RMC. Il pointe ainsi plusieurs raisons à son jugement, comme le passage à 18 clubs de l’élite « qui enlève des dates aux calendriers », le fait que « la plupart des matchs sont joués dans la même tranche horaire en Ligue 1 » ou encore que « le modèle du football français est trop basé sur la vente des joueurs ». Des problèmes qu’il met en exergue grâce à l’épisode de 2020, lequel « n’a emmené personne à faire une réflexion sur le football français », de quoi le conduire à ce que son entreprise « ne déposera pas d’offre, ça c’est sûr », tout en précisant ne pas tirer un trait définitif sur la présence de Médiapro dans le sport français.…

JF pour SOFOOT.com