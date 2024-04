Le patron d'Apple a visité la présidence indonésienne pour parler investissements

Le PDG d'Apple Tim Cook à son arrivée en Indonésie, le 17 avril 2024 ( AFP / BAY ISMOYO )

Tim Cook, PDG d’Apple, a rendu visite mercredi au président indonésien Joko Widodo et évoqué les moyens d’investir dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

La visite intervient au moment où, aux Etats-Unis, l'administration Biden cherche à réduire la dépendance à l’égard de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement technologique, par un renforcement du rôle des autres partenaires commerciaux asiatiques.

"L'Indonésie est un marché très important pour nous. Nous avons parlé du désir du président de voir de la production dans le pays, et c’est quelque chose que nous allons examiner", a déclaré Tim Cook aux journalistes.

"Je pense que la capacité d'investissement en Indonésie est infinie. Nous croyons au pays", a-t-il ajouté.

La veille, le fabricant de l'iPhone avait annoncé installer en Indonésie une quatrième académie de développeurs, sur l’île de Bali. En visite lundi et mardi au Vietnam, Tim Cook avait aussi annoncé plus de dépenses auprès de ses fournisseurs vietnamiens, sans détailler ni montant ni destinataires.

L'archipel indonésien a une population technophile et jeune, avec plus de 100 millions d'habitants de moins de 30 ans, mais Apple y est dominé sur le marché des smartphones par Android et n'y a aucun magasin officiel, ses produits devant être achetés sur des plateformes de revente.

Tim Cook a ensuite rencontré mercredi pendant deux heures le futur président indonésien, l'actuel ministre de la Défense Prabowo Subianto qui a gagné l'élection présidentielle de février et prendra ses fonctions en octobre.

Parmi les points abordés, "la collaboration entre Apple et le gouvernement indonésien", a déclaré le communiqué, rappelant que Tim Cook avait écrit en mars à Prabowo Subianto pour se déclarer confiant en "une coopération plus réussie entre l'Indonésie et Apple".

Le même mois, le ministre indonésien de la communication et de l'informatique Budi Arie Setiadi avait déclaré que la visite de Tim Cook pourrait impliquer des discussions sur des nouveaux investissements, y compris une usine de smartphones.

"Il y a toutes les possibilités, nous verrons quelle est l'approche, car il y a beaucoup d’utilisateurs d’Apple en Indonésie", a-t-il déclaré dans les médias locaux.

Apple n'a pas répondu à l’AFP sur une demande d'éclairage concernant ses projets en Indonésie.