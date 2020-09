Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parquet requiert le renvoi de Benalla devant le tribunal correctionnel Reuters • 04/09/2020 à 14:48









LE PARQUET REQUIERT LE RENVOI DE BENALLA DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a requis vendredi le renvoi d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel. "Le parquet de Paris a requis, le 3 septembre 2020, le renvoi d'Alexandre Benalla devant le tribunal correctionnel pour des faits d'usage public et sans droit de documents justifiant d'une qualité professionnelle s'agissant de l'utilisation des deux passeports diplomatiques et pour des faits de faux administratif et usage de faux s'agissant du passeport de service", dit le communiqué du parquet. Le parquet de Paris a en outre requis son maintien sous contrôle judiciaire. (Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.