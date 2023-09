information fournie par So Foot • 08/09/2023 à 17:04

Le parquet espagnol demande l’inculpation de Luis Rubiales

Le bout du tunnel n’est pas encore visible.

Quelques semaines après avoir embrassé de force Jenni Hermoso à la suite de la victoire en Coupe du monde de cette dernière et de ses coéquipières, Luis Rubiales n’en finit plus de voler la vedette à ses compatriotes. Ce vendredi, le parquet espagnol a en effet réclamé l’inculpation du président de la fédération pour agression sexuelle. « Le procureur demande que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d’inculpé et Jenni Hermoso en tant que victime » , a annoncé le parquet dans un communiqué.…

EL pour SOFOOT.com