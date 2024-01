information fournie par So Foot • 25/01/2024 à 15:39

Le parquet demande un non-lieu dans l’affaire d’agression sexuelle de Didier Ollé-Nicolle

Didier Ollé-Nicolle, ancien entraîneur des féminines du Paris Saint-Germain (entre 2021 et 2022), fait l’objet d’une information judiciaire pour « agression sexuelle par personne ayant autorité. » Dans cette affaire, L’Équipe révèle qu’un non-lieu a été réclamé par le parquet de Versailles, après que Kadidiatou Diani, joueuse du PSG entre 2017 et 2023, a fait remonter à son club les gestes déplacés de son entraîneur à son égard. Ces faits, datant d’un an avant le début de l’information judiciaire, avaient mené l’entraîneur à quitter, d’un commun accord, le club de la capitale.

Aussi, en juin 2023, Kadidiatou Diani (depuis, joueuse de l’Olympique lyonnais) avait officiellement porté plainte contre son ancien entraîneur en lui reprochant de lui avoir touché les fesses avec une batte de baseball miniature. Didier Ollé-Nicolle, lui, avait, à son tour, porté plainte pour « dénonciation calomnieuse » et a toujours nié les faits.…

LP pour SOFOOT.com