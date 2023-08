information fournie par So Foot • 25/08/2023 à 14:39

Le parquet de Madrid ouvre une enquête contre Luis Rubiales pour agression sexuelle

Pas question de rétropédaler.

Luis Rubiales ne compte pas démissionner de son poste de président de la Fédération espagnole et l’a fait savoir sous un tonnerre d’applaudissements, ce vendredi, lors de l’assemblée générale exceptionnelle lunaire de la RFEF. Toutefois, l’affaire est loin d’être terminée et pourrait même passer devant la justice désormais. Le bureau du procureur de Madrid a entamé une procédure pour les « faits qui pourraient constituer un délit d’agression sexuelle » du patron de la RFEF sur Jenni Hermoso, joueuse espagnole qu’il a embrassée après la finale du Mondial 2023. Un geste déplacé et forcé, que Luis Rubiales a qualifié de « bisou consenti » de son côté.…

EL pour SOFOOT.com