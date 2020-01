Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parquet antiterroriste s'est saisi après une arrestation à Epinal Reuters • 23/01/2020 à 16:22









PARIS (Reuters) - Le parquet national antiterroriste (PNAT) a annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête après l'arrestation à Epinal (Vosges) d'un individu au domicile duquel des produits susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'engins explosifs ont été découverts. Son interpellation a eu lieu avec l'aide du RAID. La préfecture des Vosges avait signalé dans la matinée une "opération de police d'envergure", en conseillant d'éviter le secteur. L'enquête de flagrance ouverte par le parquet d'Epinal à été reprise par le PNAT sous les qualifications d'association de malfaiteurs terroriste criminelle et de détention et fabrication d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste. (Marine Pennetier et Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

