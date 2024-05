Le Paris FC envisage de déménager

Le PFC, comme le PSG ?

Après une belle saison terminée à la cinquième place de Ligue 2, et une élimination en barrage d’accession en Ligue 1 contre Rodez (2-2, 3-2 TAB), le Paris FC veut continuer de grandir dans les saison à venir. Dans un entretien accordé au Figaro , Pierre Ferracci, le président du club francilien, a donné quelques indications sur le futur proche du Paris FC, avec en ligne de mire l’échelon du dessus. « Notre projet avance, mais il faut aussi le faire progresser au fur et à mesure. L’objectif est avant tout de monter en Ligue 1 le plus rapidement possible, mais surtout de s’y stabiliser », avoue-t-il au Figaro. …

MV pour SOFOOT.com