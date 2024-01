Le Paris FC a « le droit de rêver » face à Chelsea, assure Sandrine Soubeyrand

Tout Paris est prévenu.

À la veille du dernier match de poules de Ligue des champions contre Chelsea, décisif pour une qualification en quarts de finale, l’entraîneure du Paris FC Sandrine Soubeyrand assure qu’elle et ses joueuses se sont offerts « le droit de rêver » : « À travers les cinq précédents matchs, on s’est permis de rêver. L’atmosphère est plutôt positive. On sait que ça va être compliqué, que c’est une grosse équipe qui est certes déjà qualifiée, mais quand on s’appelle Chelsea, je sais qu’elles ne nous feront aucun cadeau. Mais on a envie d’y croire et on y croit tout simplement. » La coach parisienne estime que « quoi qu’il arrive » le club aura fait une « super campagne de Ligue des champions » : « Y a six mois de ça, si on nous avait dit qu’on pouvait jouer pour se qualifier pour un quart de finale en Ligue des champions, je pense qu’on aurait rigolé. » …

AEC, au centre d'entraînement du Paris FC pour SOFOOT.com