LE PAPE CÉLÈBRERA LA MESSE DU RÉVEILLON DE NOËL PLUS TÔT POUR RESPECTER LE COUVRE-FEU ITALIEN VATICAN (Reuters) - La messe du réveillon de Noël du pape François commencera deux heures plus tôt que d'habitude, a annoncé jeudi le Vatican, ceci afin de permettre à un nombre limité de fidèles autorisés à y assister de respecter le couvre-feu de 22 heures imposé en Italie en raison de la pandémie. L'agenda de Noël du pape François montre que la messe, qui commence habituellement à 21h30, débutera cette fois à 19h30. Comme pour tous les événements organisés par le pape pendant la période de Noël, du 24 décembre au 6 janvier, la participation du public sera fortement limitée. Depuis le début de l'épidémie en février, le pape a souvent encouragé la population à respecter les réglementations gouvernementales visant à contenir le virus. Premier pays occidental touché par la pandémie, l'Italie a recensé 61.739 décès dus au coronavirus, soit le deuxième plus grand nombre de morts en Europe après la Grande-Bretagne. Elle a également enregistré 1,77 million de contaminations au total. Le gouvernement italien a imposé d'autres restrictions pendant la période des vacances, notamment l'interdiction des déplacements à l'intérieur des régions entre le 21 décembre et le 6 janvier. (Philip Pullella, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

