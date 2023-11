Le pactole accepté par les joueurs du Barça pour jouer un amical à Dallas

Vous reprendrez bien un peu d’absurdité ?

Alors que les matchs s’accumulent chaque saison, que les périodes de repos se raccourcissent de plus en plus, que Gavi a vu sa saison s’arrêter à cause d’une grave blessure, le FC Barcelone a décidé d’en remettre une couche. Le club catalan va disputer un match amical contre le club mexicain América à Dallas (Texas) le 21 décembre à 20 heures, soit 25 heures après le coup d’envoi de son match de championnat contre Almería. L’équipe entraînée par Xavi décide donc de réduire les vacances de ses joueurs, qui ne durent déjà que dix jours, et de leur infliger deux vols de 14 heures avec un temps de récupération extrêmement réduit. Si Barcelone est très motivé à l’idée de se rendre aux États-Unis, c’est en raison de la coquette somme que le club va toucher en disputant cet amical, un pactole de quatre millions d’euros.…

CD pour SOFOOT.com